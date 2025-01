La ciaspolata classica sulla Maiella, la montagna che si affaccia sul blu del mare…

Sabato 25 Gennaio 2025

Mentre saliamo dai prati della Majelletta verso la sua cresta e raggiungiamo lo storico Rifugio Pomilio a quasi 2000 metri di quota, siamo spettatori di un panorama straordinario che, oltre la costa, abbraccia la maestosa catena del Gran Sasso e che come sorpresa finale, ci regala una visuale privilegiata su tutte le vette più alte della Majella.

La nostra ascesa continua verso la Madonnina della Neve in località Blockhaus, dove il nostro sguardo si riempie della vista del selvaggio massiccio del Morrone fino anche al Vallone di S. Spirito.

Una ciaspolata ricca di emozioni da non perdere.

