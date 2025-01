Escursione con le ciaspole a Valle Messere

Sabato 18 Gennaio 2025

Ai piedi della Maiella, in Abruzzo, percorreremo uno splendido anello nei pressi di Passo San Leonardo, a Valle Messere. L'itinerario si svolgerà tra antichi muretti a secco e capanne e il fitto del bosco di faggio, da cui poi riemergeremo al tramonto per ammirare la Maiella tinta di rosa e arancio.

Perché non perderla

Attraverseremo antiche vie costeggiate da muretti in pietra a secco, stazzi e capanne, segno della presenza millenaria dell'uomo su queste montagna, per poi gradualmente entrare nella faggeta dove l'unico suono sarà quello prima del fiume Vella, dal tipico andamento di ruscello di montagna, e poi di un piccolo e dolce rivo d'acqua che proviene dai piedi della Maiella, a disegnare una linea armonica che si insinua tra gli altissimi faggi. Usciti dal bosco ecco che la Maiella apparirà maestosa davanti a noi, tinta dal rosa-arancio dei raggi del sole al tramonto.

