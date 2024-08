(Visso, 23 Ago 24) Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini rende noto che intende acquisire il servizio di Monitoraggio del camoscio appenninico nel Parco (2024 - 2026) ai sensi dell'articolo 50 c. 1 lett. e., del D.Lgs n. 36/2023, in esecuzione al D.D. n. 386 del 22/08/2024. Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti descritti nell'avviso e suoi allegati e sub-allegati, sono interessati all'eventuale affidamento del servizio in parola.

Scadenza 16/09/2024