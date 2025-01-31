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Parco Nazionale dei Monti Sibillini

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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DELL’EMBLEMA DEL PARCO PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PERSONALIZZATI CON TALE MARCHIO – PER UNA EVENTUALE PROCEDURA DA ESPLETARE SUL MEPA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D’USO DELL’EMBLEMA DEL PARCO

(Visso, 30 Dic 24) PDF AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DELL'EMBLEMA DEL PARCO PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PERSONALIZZATI CON TALE MARCHIO – PER UNA EVENTUALE PROCEDURA DA ESPLETARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. E), DEL D. LGS N. 36/2023

ALLEGATO 1:Dichiarazione d'impresa  

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO: 30 DICEMBRE 2024

DATA TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: entro le ore 11.00 del 20 GENNAIO 2025

DATA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA: IL 31 GENNAIO 2025 - ORE 23:59

Scadenza 31/01/2025

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