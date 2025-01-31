Parco Nazionale dei Monti Sibillini

(Visso, 30 Dic 24) AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA LICENZA D'USO DELL'EMBLEMA DEL PARCO PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI PERSONALIZZATI CON TALE MARCHIO – PER UNA EVENTUALE PROCEDURA DA ESPLETARE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 50 C. 1 LETT. E), DEL D. LGS N. 36/2023
ALLEGATO 1:Dichiarazione d'impresa
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO: 30 DICEMBRE 2024
DATA TERMINE RICHIESTA CHIARIMENTI: entro le ore 11.00 del 20 GENNAIO 2025
DATA TERMINE PRESENTAZIONE ISTANZA: IL 31 GENNAIO 2025 - ORE 23:59
Scadenza 31/01/2025