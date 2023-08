Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Martedì 8 Agosto 2023

Un tramonto speciale dai 2000 metri del Monte Bicco, vetta rocciosa che domina la Val di Bove che da 15 anni ospita un abitante speciale: il Camoscio Appenninico. Saluteremo il sole con una vista impagabile che va dalle vette dei Sibillini fino al Catria e ad ovest fino al lago Trasimeno e al Monte Amiata. Da non perdere! Cena al sacco in vetta Andata e ritorno dallo stesso sentiero Trasferimento in auto di circa 20 minuti dal luogo di ritrovo al punto di partenza dell'escursione.

Ritrovo: Ussita - Ore 17:15 Bar 2 Monti

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Lunghezza: 6.5 km

Salita: 420 mt

Guida: Fusari Maurizio

telefono: mobile: 3281662427

email: maurizio@passamontagna.org

sito_web: www.passamontagna.org