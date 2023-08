Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Mercoledì 9 Agosto 2023

Uno dei più famosi itinerari dei Monti Sibillini e delle Marche, immerso nella splendida cornice del lago di Fiastra, apprezzato per la varietà degli ambienti, tra cui la lecceta relitta del Fiastrone, e per le suggestive forme e colori delle Lame Rosse, formazioni rocciose caratterizzate da piccoli canyon e pinnacoli. L'itinerario parte dalla diga, con scorci sull'azzurro lago e sulla valle caratterizzata dalle rocciose gole del Fiastrone, si immerge subito nell'ombra del bosco di leccio fino ad arrivare al fosso della Regina dal quale in breve tempo si giunge alla vista dei pinnacoli.Si arriva alle Lame Rosse nel tardo pomeriggio, momento migliore per godersi l'atmosfera di questo magico luogo nel completo silenzio, fino ad attendere la comparsa delle stelle.Ritorno suggestivo nel buio della sera con la luce delle torce frontali che illumineranno il sentiero. Capacità richieste allenamento alla camminata ed esperienza in ambiente naturale Ragazzi a partire da 10 anni.

Ritrovo: Fiastra - Ritrovo ore 18:15 presso Parcheggio area pic-nic prima della diga,

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10,00

Tempo di percorrenza: 3 h

Lunghezza: 7 km

Salita: 300 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata , Abbigliamento: Estate Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi Sopra vestiti a più strati Cappello e crema solare Giacca antipioggia o mantella o k-way Almeno un litro d'acqua Cena al sacco Torcia Frontale T-shirt di ricambio Autunno / inverno / primavera Scarponcini da trekking Pantaloni lunghi Sopra vestiti a più strati Cappello e guanti Giacca antipioggia o mantella o k-way Almeno un litro d'acqua Zaino per effetti personali Snack, frutta Torcia Frontale T-shirt di ricambio

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org