Domenica 31 Dicembre 2023

Sei un amante della natura e del silenzio in montagna? Allora sei pronto per un Capodanno lontano dal baccano dei centri abitati per un'immersione totale nella natura, in notturna, con chi ha deciso di dare il benvenuto al nuovo anno vivendo una notte da favola. Aperitivo con prodotti tipici prima della partenza e poi a lume di torcia frontale nello splendido scenario dei Piani di Ragnolo aspetteremo la mezzanotte e brinderemo al nuovo anno! Rientro ad anello nella magia di una notte stellata. Percorso ad Anello Ciaspolata - Escursione adatta a tutti (anche coloro che non hanno mai utilizzato le ciaspole) Da Sapere - I Piani di Ragnolo si trovano nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini il cui regolamento vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio. Vi preghiamo quindi di evitare di portare con voi esplosivi di vario tipo! In mancanza di neve è prevista un'esursione a piedi su itinerario individuato dalle guide in relazioni alle condizioni meteorologiche Viabilità - La percorribilità delle strade dipende dalle condizioni metereologiche. Vi terremo aggiornati a ridosso dell'evento ma sono consigliate comunque gomme termiche e catene.

Ritrovo: Bolognola - Bolognola, Piazza Giacomo Leopardi ore 20.00

Quota di partecipazione: 70,00 € - Riduzione: € 50 per ragazzi fino a 14 anni

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Lunghezza: 5 km

Salita: 250 mt

Guida: Zarelli Marta

telefono: 3334310165 mobile: 333 4310165

email: info@passamontagnaviaggi.it

sito_web: www.passamontagnaviaggi.it