Mercoledì 27 Dicembre 2023

Alle pendici del Vettore, le storie locali non mancano per essere raccontate ed è questo che tiene vivo un territorio… le persone e le loro storie da far conoscere! Un itinerario che rivede la sua riapertura dopo il sisma del 2016, un anello ricco di storia, di antiche tradizioni come quelle dei mulini, di castagneti, delle sue frazioni, che raccontano un territorio che ha tantissimo da narrare. Lungo l'anello passeremo anche nella frazione di Collefratta in cui conosceremo Mara e la sua attività. Chi è Mara? E' un'Apicoltrice che ha la sua attività a circa 900 metri di quota. Ci illustrerà la sua piccola ed importante realtà che rientra nel Progetto BeeSafe seguita dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini e WWF Italia che hanno l'obbiettivo della conservazione e la difesa degli insetti impollinatori come L'ape Ligustica Mellifera dei Sibillini. A seguire è prevista una degustazione gratuita di Miele per addolcirvi i palati! N.B. Dopo l'escursione, per chi desidera e su prenotazione, possibilità di fare un aperitivo presso l'Agrimusicismo Cantantonella di Astorara di Montegallo!

Ritrovo: Montegallo - Ore 09:15 - Montegallo N.B. Obbligatoria la prenotazione

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 7 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it