Unisciti a noi per un'avventura indimenticabile nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini!

Martedì 26 Dicembre 2023

ESCURSIONE DEL 26 DICEMBRE (bastoncini inclusi)

Il percorso si svolge su una serie di tracciati di montagna, incontrando anche parti del sentiero B12, pensato anche per le bici, offre un'opportunità unica di esplorare paesaggi mozzafiato e immergersi nella natura incontaminata. Con questa escursione lo percorreremo a piedi! Durante questa emozionante escursione, avrai l'opportunità di ammirare panorami spettacolari, attraversare boschi incantevoli e scoprire la flora e la fauna uniche di questa regione. L'escursione potrebbe portarci a conoscere anche degli eremiti che si trovano in zona. Lunghezza: circa 10 km Partenza: Ore 10:00 Ritorno: Verso le 16:00 compresa pausa pranzo Opzioni per il Pranzo Pranzo al sacco: puoi portare il tuo pranzo al sacco per una pausa rilassante immerso nella natura oppure puoi prenotare il ristorante. Ristorante a metà percorso: Per chi desidera un'opzione più confortevole, c'è la possibilità di pranzare in un accogliente ristorante lungo il percorso. La prenotazione è bene farla in anticipo (il prima possibile per garantirsi il posto) e non è inclusa nel costo dell'escursione, andrà pagato direttamento sul posto (costo standard di un pranzo tra i 25 e i 35 euro, in base ai piatti) Cosa Portare Assicurati di essere preparato per l'escursione portando con te: Zaino con acqua e snack Abbigliamento da montagna e calzature da trekking comode Crema solare e cappello Macchina fotografica per catturare i momenti speciali Non perdere l'opportunità di esplorare questa meraviglia naturale e di trascorrere una giornata all'aria aperta con nuovi amici e compagni di avventura. Unisciti a noi per un'esperienza che rimarrà nei tuoi ricordi per sempre! Per ulteriori informazioni e per prenotare il tuo posto, contattaci al più presto o visita il sito facciotardi.it ci sono pochi posti disponibili.

Ritrovo: Norcia - Campi di Norcia

Quota di partecipazione: 20 €

Tempo di percorrenza: mezza giornata

Lunghezza: 10.5 km

Salita: 350 mt

Note: Prenotazione obbligatoria sul sito facciotardi.it o chiamando il 3479108946

Guida: Persiani Emanuele

telefono: 3479108946 mobile: 3479108946

email: info@facciotardi.it

sito_web: https://www.facciotardi.it