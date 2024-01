Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Sabato 27 Gennaio 2024

E' un'escursione tra i boschi nella parte più bassa e boscosa dei Piani di Ragnolo, sopra il lago di Fiastra e Acquacanina. Durante la passeggiata faremo diverse soste alla ricerca delle tracce del cervo e degli altri animali presenti. La zona è particolarmente ricca di caprioli e con un po' di fortuna potremmo avvistarli a occhio nudo e ancora meglio con l'aiuto di un binocolo. Più difficile è invece l'avvistamento diretto del cervo, ma di cui vedremo sicuramente le tracce.

Ritrovo: Fiastra - Ore 9:15. Bar, Alimentari di San Lorenzo al Lago, San Lorenzo Al Lago

Quota di partecipazione: 15 €

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Lunghezza: 6 km

Salita: 300 mt

Note: Requisiti richiesti: essere un po' allenati alla camminata, capacità di percorrere sentieri in salita e discesa o strade sterrate, Abbigliamento: Vi raccomandiamo di seguire le seguenti raccomandazioni per l'abbigliamento. In generale preferite colori naturali dei capi per non essere visti subito dagli animali selvatici e poi Scarponcini da trekking pantaloni non troppo aderenti e rigidi giacca con sotto vari strati (felpa di pile, t-shirt, maglia tecnica/maglia di cotone/camicia) cappello e guanti invernali mantella o k-way borraccia con 1 litro d'acqua e qualche snack macchina fotografica e binocolo

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org