Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Martedì 30 Aprile 2024

Panoramica escursione con vedute spettacolari sul lago di Fiastra, sui Sibillini e sull'appennino umbro marchigiano. Ci immergeremo dapprima nella faggeta per poi proseguire per praterie panoramiche, per poi raggiungere la del Monte Val di Fibbia. Itinerario ad anello.

Ritrovo: Fiastra - Ore 9 presso Bar Fiastra

Quota di partecipazione: 15 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3h

Lunghezza: 7 km

Salita: 300 mt

Note: Requisiti richiesti: essere allenati alla camminata, capacità di percorrere sentieri in salita e discesa o strade sterrate, Abbigliamento: Scarpe da trekking sopra vestiti a più strati cappello e guanti 1 litro di acqua cioccolata, snack, frutta secca kway ricambio di t-shirt

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org