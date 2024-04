Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Un assaggio di Grande Anello dei Sibillini ripercorrendo la via dei Mietitori da Colle Galluccio fino a Forca di Presta

Mercoledì 1 Maggio 2024

Alle pendici del Monte Vettore tra boschi, scorci su Arquata del Tronto e Montegallo per poi avere un uscita scenografica delle bellissime Vette dei Monti della Laga. Un'escursione che anche per chi è alle prime armi, con un incantevole passeggiata tra boschi e scorci panoramici. N.B. Dopo l'escursione, per chi desidera e su prenotazione, c'è la possibilità di partecipare all'Happy Hour dell'Antico Bar di Piedilama (Arquata del Tronto) con pesce fritto e live music! Per info contattare l'Antico Bar.

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 10:00 - Piedilama - Arquata del Tronto (AP) N.B. Prenotazione Obbligatoria

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 3 h,30'/4 h (soste escluse) - andata e ritorno

Lunghezza: 12 km

Salita: 300 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco. ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO: Maglia leggera/camicia/pile da tenere sopra la t-shirt (vestiti a più strati), mantella/k-way, cappello e guanti di cotone, bastoncini da trekking, almeno 1 litro e 1/2 di acqua, qualche snak/frutta secca, macchina fotografica, un ricambio da tenere in auto.

Guida: Ribichini Gessica

