Domenica 19 Maggio 2024

Cammineremo in uno degli ambienti di alta montagna più grandiosi del Parco Nazionale dei monti Sibillini, alla scoperta dei suoi gioielli naturalistici. Il massiccio monte Bove offre infatti straordinarie peculiarità geomorfologiche, floristiche e faunistiche. Tra gli animali, faremo l'incontro con il camoscio appenninico, salvato dall'estinzione e reintrodotto sui Sibillini nel 2008. Scopriremo i suoi segreti e impareremo ad osservarlo nel suo habitat ma soprattutto a rispettarlo senza disturbarlo. L'escursione, che regala panorami mozzafiato sui Sibillini e su molti gruppi montuosi dell'Italia Centrale, sarà anche l'occasione per affrontare l'importante tematica dell'escursionismo in alta montagna. Amedeo dice che, se ben accompagnata, una persona arriva a fare cose che mai avrebbe pensato di riuscire a fare. Ed in effetti, la postura, il respiro, le soste giuste, ci permettono di procedere riducendo la fatica e goderci a pieno questo ambiente unico. L'escursione è adatta a persone abituate a camminare in montagna, e richiede adeguato equipaggiamento, comprensivo di scarpe da trekking, zaino da montagna, indumenti leggeri e caldi a strati, giacca a vento impermeabile e protezioni per il sole (crema solare, berretto, occhiali). Necessaria una adeguata scorta di acqua (durante il percorso non ci sono fonti). Molto raccomandabile il binocolo. Eventuali variazioni del meteo che comportino cambio di equipaggiamento verranno comunicate ai partecipanti.

Ritrovo: Ussita - ore 9.00 Visso - pasticceria vissana

Quota di partecipazione: 25,00 €

Tempo di percorrenza: 5h 10' (da Frontignano)

Lunghezza: 13 km

Salita: 800 mt

Guida: Feliciani Federica

telefono: 349 4737063 mobile: 349 4737063

email: f.feliciani78@gmail.com

sito_web: www.bumblebee-marche.it