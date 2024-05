Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 2 Giugno 2024

Una fantastica escursione in uno dei luoghi più straordinari dei Sibillini per paesaggi e varietà di ambienti, partendo dalla frazione di Casali (Ussita) e risalendo la selvaggia val di Panico, valle di origine glaciale con gli evidenti segni lasciati dal ghiacciaio. Il Monte Bove sarà il nostro compagno più fedele, sempre vicino a noi, ma in cima al Tre Vescovi scopriremo... Si prosegue poi risalendo il versante occidentale del pizzo Berro passando per forcella Angagnola raggiungendo infine il fino al Pizzo Tre Vescovi. Pranzo al sacco. Itinerario ad anello.

Ritrovo: Ussita - ore 9 al Rifugio Casali

Quota di partecipazione: 20 €

Tempo di percorrenza: 6h

Lunghezza: 15 km

Salita: 1000 mt

Note: Requisiti richiesti: assenza di vertigini, non essere alla prima esperienza in montagna, avere buona preparazione fisica, Abbigliamento: scarponcini da trekking sopra vestiti a più strati mantella o k-way cappello e crema solare 2 litri d'acqua e qualche snack pranzo al sacco

Guida: Fagiani Tommaso

telefono: mobile: 3338358195

email: tommaso@passamontagna.org

sito_web: https://www.passamontagna.org