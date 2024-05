Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 2 Giugno 2024

Partendo dalla Madonna della Cona, un suggestivo sentiero che ti porta fino ad una delle cime meno note, ma con un grande vista sul versante Occidentale. Il Monte Lieto che raggiunge un'altezza di 1944 metri s.l.m. si mostra in tutte le sue meraviglie con visuali su Castelluccio di Norcia, e non solo, come uno degli itinerari che paesaggisticamente merita di attenzione. Ambienti diversificati, storie del passato e panorami ed il dislivello non eccessivo sono le motivazioni per la quale non sfuggire a questa escursione suggestiva!

Ritrovo: Castelsantangelo Sul Nera - Ore 09:30 - Madonna della Cona (MC) N.B. Obbligatoria la prenotazione.

Quota di partecipazione: 15,00 €

Tempo di percorrenza: 3 h,30'/ 4 h - Andata e Ritorno

Lunghezza: 10 km

Salita: 500 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento, cappellino, crema solare, occhiali da sole, pranzo al sacco.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it