Domenica 9 Giugno 2024

Il Forest Bathing NON è una escursione. E' un'esperienza intima, multisensoriale e immersiva di connessione con l'ambiente naturale. Un percorso lento adatto a tutti, che rigenera e porta benessere al corpo e alla mente. PER INFO E PRENOTAZIONI CEA Valle del Fiastrone alcina@libero.it 3381747706 Simona. Esperienza con obbligo di prenotazione. Esperienza consigliata ai bambini dai 10 anni in poi.

Ritrovo: Bolognola - Esperienza con obbligo di prenotazione. Per info su luogo di ritrovo, contattare 3381747706

Quota di partecipazione: 20,00 € - Riduzione: Gratuito ragazzi fino ai 12 anni

Tempo di percorrenza: 2h 30'

Guida: Balducci Simona

telefono: 3381747706 mobile: 3381747706

email: sbalducci70@gmail.com