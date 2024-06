Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Non esiste altro posto come i Monti Sibillini per cogliere la coesistenza di Leggenda e Natura

Giovedì 13 Giugno 2024

Qui non solo i paesaggi sono di una bellezza impareggiabile, ma in ogni angolo hanno ispirato nei secoli innumerevoli leggende. Fin dal nome della catena montuosa stessa, legato alla misteriosa Sibilla che avrebbe predetto il futuro dalle vette. Un invito a esplorare a piedi la realtà di una natura incontaminata in un viaggio di tre giorni emozionante, dalla tranquillità delle valli alla grandiosità delle cime. Giorno 1: Castelluccio e la vetta del Monte Patino Giorno 2: Macereto e i suoi orizzonti Giorno 3: Le Lame Rosse.

Ritrovo: Preci - Preci

Quota di partecipazione: 390,00 €

Tempo di percorrenza: 5 ore al giorno

Lunghezza: 0.01 km

Salita: 500 mt

Guida: Stronati Daniela

telefono: 3776843014 mobile: 3776843014

email: dan_12@hotmail.it

sito_web: www.passifloratrek.com