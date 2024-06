Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Un emozionante tramonto che sicuramente ti lascerà a bocca aperta

Mercoledì 19 Giugno 2024

Un semplice anello che parte dal Valico di Forca di Presta un'escursione tra panorami, viste mozzafiato come il Gruppo del Vettore, della Laga, l'alta valle del tronto e non solo… un contorno che sicuramente lascia spazio ad un' esperienza suggestiva ed emozionante con i colori del tramonto che dipingono tutto intorno a te. Il rientro di notte renderà ancora tutto più suggestivo! N.B. Dopo l'escursione, per chi desidera e su prenotazione, possibilità di fare un Aperitivo all'Antico Bar di Piedilama!

Ritrovo: Arquata Del Tronto - Ore 17:30 Valico di Forca di Presta - Arquata del Tronto (AP)

Quota di partecipazione: 15,00 € - Riduzione: 10

Tempo di percorrenza: 2 h,30'/3 h (soste escluse) - Anello

Lunghezza: 8 km

Salita: 250 mt

Note: ABBIGLIAMENTO OBBLIGATORIO: Scarponcini da trekking, giacca a vento/k-way, cappellino, crema solare, occhiali da sole, torcia frontale, cena al sacco. NOTA BENE: Qualora si presentassero condizioni atmosferiche o di sicurezza sfavorevoli, la guida escursionistica ha la facoltà di modificare, rinviare od annullare l'escursione in qualsiasi momento.

Guida: Ribichini Gessica

telefono: 3393585968 mobile: 3393585968

email: info@appenninoemozioni.it

sito_web: https://www.appenninoemozioni.it