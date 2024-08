Domenica 25 Agosto 2024

L'escursione sul Monte Rotondo regala un panorama superbo, affacci mozzafiato, la vista che spazia a 360° dal mare alle cime più celebri. E' questo il menu speciale di questa escursione per raggiungere il gruppo montuoso più a nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, a dominare ben quattro vallate. Dislivello in salita: 770 metri | Durata: 6 h | Grado di impegno fisico: 100 - R4 Luogo e orario di ritrovo: Pintura di Bolognola (MC) (è possibile concordare altri punti di incontro intermedi contattando l'accompagnatore) L'attività sarà confermata al raggiungimento di un numero minimo di 4 partecipanti. Attrezzatura e abbigliamento richiesti per partecipare all'escursione: - Attrezzatura: calzature da trekking, zaino (almeno 20lt) - Abbigliamento: pantaloni da trekking (lunghi), giacca (traspirante e impermeabile) maglione (tipo pile), un piumino (tipo "100 grammi"), guanti e cappello, occhiali da sole, borraccia (almeno 1,5lt), snack Note: consigliamo un ricambio di indumenti da lasciare in auto.

Ritrovo: Bolognola - Pintura di Bolognola (MC)

Quota di partecipazione: 25,00 €

Tempo di percorrenza: 6h

Salita: 770 mt

Note: Per iscriversi, compilare il form al link: https://www.quattropassi.org/events/escursione-sul-monte-rotondo-2-102m/?occurrence=2024-08-25&time=1724574600

Guida: Minati Mario

telefono: 3397347013 mobile: 3397347013

email: mminati77@gmail.com

sito_web: www.quattropassi.org