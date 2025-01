Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Domenica 19 Gennaio 2025

Escursione con le ciaspole adatta anche per i principianti da 6 anni in poi, partenza dalla Piazza di Castelluccio, circuito ad anello con vista panoramica sul Pian Grande e ritorno da Val Canatra attraverso le faggete, con splendida vista sul Pian Perduto per poi ritornare a Castelluccio di Norcia.

Ritrovo: Norcia - Ritrovo alle ore 09:00 circa a Norcia (PG)

Quota di partecipazione: 20,00 € - Riduzione: 15,00

Tempo di percorrenza: 2h 45'

Lunghezza: 5 km

Salita: 206 mt

Note: Abbigliamento escursionistico invernale: scarponi da trekking, giacca a vento invernale, pile, cappello, crema solare, occhiali per il sole, guanti tipo da neve, pantaloni invernali, alimenti per uno spuntino, acqua. La guida ha facoltà di rinviare, modificare, annullare l'escursione qualora si verificassero condizioni meteo avverse o di sicurezza durante l'attività.

Guida: Fasulo Giuseppe

telefono: 3487288365 mobile: 3487288365

email: sibilliniadventure@gmail.com

sito_web: www.sibilliniadventure.it