(Rotonda, 13 Set 23) In occasione della 10^ Conferenza Internazionale sui Geoparchi Globali dell'UNESCO 2023, che si è tenuto in Marocco, a Marrakech, dal 07 al 09 settembre scorso, è stato riconfermato al Parco del Pollino il riconoscimento di Geoparco internazionale, inserito nella Rete dei Geoparchi Europei e nella ancora più prestigiosa Rete Globale dei Geoparchi sotto l'egida dell'UNESCO.

Tale riconoscimento - formalizzato sulla base del positivo esito della visita ispettiva avvenuta qualche mese fa - evidenzia come il Geoparco del Pollino abbia messo in pratica, nel corso degli ultimi quattro anni, efficaci e convincenti progetti ed iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio geologico e, più in generale, per lo sviluppo e la promozione del territorio di propria competenza.

Hanno partecipato alla conferenza di Marrakech i due funzionari responsabili, il dr. Calabrese e il dr. Bloise, accompagnati da un membro del consiglio Direttivo dell'Ente il sig. Troiano.

Questa splendida notizia per il pollino, è stata purtroppo funestata dal noto evento tellurico accaduto negli stessi giorni in Marocco. L'ente esprime solidarietà e vicinanza al popolo marocchino.