Nell'ambito del progetto I'mPollino, l'Ente Parco organizza il terzo bioblitz

(Rotonda, 03 Ott 24) Ma cos'è un bioblitz? È un evento di educazione scientifica dove i partecipanti, armati di curiosità e smartphone, esplorano la natura alla ricerca di piante e animali da identificare e fotografare. Questa divertente attività di citizen science offre ai cittadini la possibilità di imparare di più sull'ambiente e di contribuire alla ricerca e alla conservazione della biodiversità.

Il ritrovo è alle 9:30 presso l'Hotel Regina (Morano Calabro). Da qui, si partirà per i campi di Masistro, dove, dalle 10 in poi, si esplorerà l'area per scoprire e documentare la ricca flora e fauna di questa parte dell'Area Protetta.

I partecipanti saranno guidati dai naturalisti del Parco, affiancati da esperti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dell'Università di Firenze. Saranno a disposizione per spiegare le attività di ricerca sugli impollinatori in corso nel Pollino e per dare preziosi suggerimenti su come identificare api, bombi e farfalle.

Preparati a una giornata di esplorazione, scoperta e condivisione nel cuore del Pollino!