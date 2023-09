(Lorica di San Giovanni in Fiore, 27 Set 23) Eurobirdwatch23 - Giornata dedicata al birdwatching partecipando al più grande censimento europeo degli uccelli selvatici. Con il patrocinio dell'Ente Parco Nazionale della Sila, il GLC LIPU SILA anche quest'anno organizza questo importante momento.

L'appuntamento: sabato 30 settembre alle ore 09.00 nel Parco Nazionale della Sila presso il lago Ariamacina (strada che conduce alla diga ENEL) in agro del comune di Casali del Manco (CS).

Per informazioni e per comunicare l'adesione all'evento (consigliabile ma non obbligatoria): inviare un messaggio tramite la pagina ufficiale facebook del GLC - LIPU Sila www.facebook.com/glcsila

Raccomandazioni: portarsi al seguito binocolo o cannocchiale - vestirsi con abiti scuri, verdi, mimetici e non dai colori sgargianti. È proibito parcheggiare le auto sul cotico erboso intorno al sito dell'Ariamacina.

"Per osservare gli uccelli è necessario far parte del silenzio", ragion per cui il silenzio dovrà essere uno dei punti fondamentali per la partecipazione, l'osservazione e il censimento degli uccelli selvatici.

Buon birdwatching a tutti.