(Lorica di San Giovanni in Fiore, 21 Gen 25) Si rende noto che in data 09 gennaio 2025 è stato pubblicato sul portale "InPA", nell'apposita sezione "Concorsi" ed all'Albo Pretorio dell'Ente il seguente Avviso Pubblico:

"Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 165/2001, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto di Funzionario amministrativo . Laurea in Giurisprudenza, da inquadrare nell'Area Funzionari, nei ruoli dell'Ente Parco Nazionale della Sila."

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata sul portale "InPA":

www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=e7ba75eff6b746b8b35aa772197cfe0b

Scadenza 09/02/2025