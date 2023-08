Escursione d'avventura guidata nel Parco Nazionale

Lunedì 7 Agosto 2023

Il modo migliore per iniziare la settimana in vacanza.

In compagnia delle nostre guide escursionistiche raggiungerai un luogo magnifico in cui goderti appieno la tua vacanza in Val Venosta. Una facile escursione per goderti l'aria fresca e assaporare le specialità regionali.

Monte Sole con sosta nel maso Birkenhof o nell' albergo Paflur; Sentiero del marmo con sosto nella malga di Covelano; Escursione al Rifugio Forcola e alla mal-ga di Stelvio di Sopra, al Rifugio Serristori a Solda ecc.

COSTO dell'escursione, da pagare online o in contanti SUL POSTO:

15,00 € adulti

10,00 € bambini (sotto 15 anni)

