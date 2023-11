(Marsiconuovo, 23 Nov 23) Questa mattina, il Presidente Rosita Gerardi, ha ricevuto in sede una delegazione della CIA - Agricoltori Italiani (Basilicata) guidata dal presidente Donato Distefano.

Tra i temi sul tavolo, gli interventi urgenti richiesti dagli agricoltori per affrontare gli effetti negativi dell'epidemia da PSA (Peste Suina Africana).

Il Presidente Gerardi, da parte sua, ha chiarito che il Parco è oramai in dirittura d'arrivo rispetto alla presentazione del nuovo piano di gestione della fauna selvatica.

Il Presidente, inoltre, ha mostrato ascolto ed attenzione rispetto alle istanze del mondo dell'agricoltura garantendo la presenza e la disponibilità dell'ente a confrontarsi per trovare soluzioni condivise.