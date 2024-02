Lunedì 12 febbraio 2024 presso la Sede legale e amministrativa dell'Ente, sita all'ex Convento delle Benedettine a Marsico Nuovo (PZ)

(Marsiconuovo, 08 Feb 24) Si terrà il giorno 12 febbraio 2024, presso la Sede legale e amministrativa dell'EPN Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese sita all'ex Convento delle Benedettine Via A. Manzoni n. 1 85052 Marsico Nuovo (PZ), l'incontro di approfondimento dal titolo "La gestione del cinghiale in emergenza PSA Strategie e buone pratiche"



L'incontro si pone come elemento di connessione tra la gestione dell'emergenza e l'adozione di buone poratiche che possano trasformare un rischio in una opportunità per il territorio. I Lavori si svolgeranno nell'arco della mattinata secondo il seguente programma:

Programma

Ore 10.30 Saluti istituzionali

Massimo Macchia, Sindaco Marsico Nuovo

Rosita Gerardi, Presidente EPN Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata

Carmine Cicala, Presidente Consiglio Regionale Basilicata

Cosimo Latronico, Assessore Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata

Alessandro Galella, Assessore Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Reg.ne Basilicata

Antonio Rubino, Presidente Comunità dell'EPN Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Giuseppe Marchese, Comandante S.V. Reparto Carabinieri Parco P.N. Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Ore 11.00 Vincenzo Caputo, Commissario Straordinario PSA. Lo stato dell'emergenza in Italia: Il ruolo delle aree protette.

Ore 11:25 Barbara Franzetti, ISPRA: La gestione del cinghiale ai sensi delle recenti modifiche normative e del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali"

Ore 11:50 Sandro Nicoloso, D.R.E.Am. Italia: Strategie di gestione e strumenti innovativi

Ore 12:15 Egidio Mallia, La gestione del cinghiale all'interno dell'area protetta (PNAL): avvio di una strategia sinergica