Una nuova manifestazione tematica nell’area fieristica di Gravina, arricchita dagli Stati Generali delle aree naturalistiche e paesaggistiche d’Italia in cui il PNAL si presenta con le visite immersive del territorio

(Marsiconuovo, 22 Giu 24) All'evento, in rappresentanza del PNAL il Commissario Straordinario Antonio Tisci e il direttore Giuseppe Luzzi.

Il Commissario Straordinario Antonio Tisci ha dichiarato: "Ho avuto il privilegio di intervenire, insieme al Presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in rappresentanza del Parco Nazionale Appennino Lucano per portare la voce dei Parchi Nazionali davanti al Governo rappresentato dall'onorevole sottosegretario Claudio Barbaro. Ho ribadito che i Parchi Nazionali italiani non sono lo Yellowstone ma sono nati e cresciuto in territori nei quali l'uomo esercita la sua attività di vigilanza e protezione dell'ambiente tramite la pastorizia e l'agricoltura da molti secoli prima che i Parchi fossero istituiti. L'ambientalismo ideologico non fa bene al territorio, si deve tornare a parlare di paesaggio che unisce il crinale e il campanile, il bosco e la torre, la natura e il lavoro dell'uomo".

Il direttore Giuseppe Luzzi ha aggiunto: "Tecnicamente stiamo procedendo alla costruzione di una complessa fase di ascolto e raccordo con il territorio che ci sta orientando verso la costruzione di quella che chiamiamo la Destinazione Ospitale Sostenibile, fatta di una rete radicata sul territorio che tenga insieme i vari attori della vasta area protetta".



Sostenibilità, ambiente e sviluppo del territorio sono i temi i cui si è innestata la presenza del Parco, anche alla luce del lavoro di promozione dei valori dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile dell'ONU. In questa direttrice, articolata e vasta, si è anche collocata l'azione divulgatiuva del Parco che si è presentato alla fiera con un innovativo sistema di visualizzazione dei punti più significativi dell'area. All'interno del progetto "il Parco c'è", infatti, sono stati prodotti una serie di video immersivi che hanno attirato turisti e curiosi coinvolti in un racconto realizzato attraverso l'utilizzo integrato di riprese 360 e ricostruzioni audio agevolate dall'utilizzo dell'intelligenza artificiale.

Natura, cultura e innovazione per un'area Parco che vuole collocarsi all'interno di un processo di crescita e sviluppo in cui nessuno deve rimanere ai margini, convolgendo tutti i soggetti protagonisti della tutela e valorizzazione delle aree protette.