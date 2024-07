(Marsiconuovo, 24 Lug 24) Si informano i signori utenti che, per cause non dipendenti dall'Amministrazione, dalla giornata di ieri 23/07/2024 persistono problemi sulla linea internet nell'intero territorio del Comune di Marsico Nuovo.

Tale situazione non consente di ricevere e inoltrare qualsiasi tipo di comunicazione.

Il Direttore

dott. Giuseppe Luzzi