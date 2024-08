(Marsiconuovo, 05 Ago 24) Si è svolta online il 1° agosto la riunione per l'elezione del Coordinamento dei direttori delle aree protette. Dopo ampia e proficua discussione è stata approvata la seguente composizione del Coordinamento:

Per i parchi regionali:

Per i parchi nazionali:

AMP

"La nomina di Giuseppe Luzzi" ha commentato il commissario straordinario Antonio Tisci, "come componente del Coordinamento Nazionale dei Direttori, conferma la straordinarietà del lavoro svolto da un professionista che sta funzionalizzando una macchina organizzativa complessa".

"Ho visto tutti i giorni al lavoro il dott. Giuseppe Luzzi" ha aggiunto il commissario, "nella difficile riorganizzazione amministrativa del PNAL.

Il direttore, malgrado una pianta organica non completa, è riuscito a dare entusiasmo ai lavoratori del Parco e a mettere in funzione l'ente.

Grazie a Luzzi il Parco Nazionale Appennino Lucano continua la sua opera per acquisire centralità nel mondo dei parchi."

"Sono orgoglioso per il nuovo incarico nel coordinamento nazionale e sento addosso tutta la responsabilità che ne consegue. Lavorare in un ente così complesso e riuscire ad avere un riscontro per portare buone pratiche in ambito nazionale mi consegna la possibilità di immaginare insieme al mio gruppo di lavoro, che ringrazio per l'impegno e la professionalità, nuovi modelli di governance partecipata in cui il territorio e le persone che lo abitano siamo sempre più propulsori di innovazione, sempre nel dettato normativo della legislazione che governa le aree protette".