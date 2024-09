(Marsiconuovo, 26 Set 24) Avviso pubblico per l'acquisizione di candidature per la nomina della Commissione di Valutazione per la procedura di selezione comparativa per la progressione verticale in deroga tra Area degli assistenti e Area dei funzionari al personale dipendente dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese.

Scadenza 11/10/2024