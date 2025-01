Domenica 19 Gennaio 2025

Area Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Unisciti a noi per un'avventura indimenticabile!

Domenica 19 gennaio, Incontro ore 9.30 Inizio attività ore 10.00 Coordinate luogo d'incontro 40,4727980, 15,7602850 FQF6+447 Marsico Nuovo, Provincia di Potenza ci incontreremo presso il rifugio del parco per una giornata di esplorazione e divertimento! L'evento è aperto a tutti, adulti e bambini! Non è necessario essere esperti, solo tanta voglia di divertirsi e scoprire la bellezza della natura! Inoltre, ci saranno attività esperienziali di educazione ambientale, per imparare a conoscere e rispettare il nostro meraviglioso ambiente! l'attrezzatura te la forniamo Noi!! Vi aspettiamo!

Per informazioni e iscrizioni, contattateci! Donato +39 328 646 9189 Laura +39 380 701 5464 link per la registrazione alla partecipazione https://forms.gle/j5wuGs4xCxHTfwxC8