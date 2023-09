(Vogogna, 04 Set 23) In occasione della Giornata Europea della Cooperazione e nell'ambito del progetto Interreg Mulm, l'Ecomuseo del Granito a Mergozzo ospiterà le foto del percorso del marmo di Candoglia da Mergozzo a Milano.

Un itinerario fotografico ideato da Giorgio Arcioli e Maria Teresa Tedeschi che parte dalla Cava del Marmo Rosa di Candoglia per arrivare al Duomo di Milano, edificato con questa pregiata pietra che anticamente veniva trasportata in città per via fluviale.

DATA

23/24.09.2023 - ore 15.00 – 18.00



LUOGO

Ecomuseo del Granito

Antica Latteria Sociale di Mergozzo

vicolo XI, 11°



ISCRIZIONE

Non necessaria, ingresso libero