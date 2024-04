(Vogogna, 18 Apr 24) Sabato 13 aprile a Cremona la Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, rappresentata dalla Presidente del Parco Lombardo della Valle del Ticino Cristina Chiappa e dal Consigliere delegato al MAB del Parco Lombardo Giovanni Brogin, è stata presente alla conferenza stampa di presentazione del Protocollo d'Intesa che riunisce le cinque Riserve della Biosfera presenti lungo l'asta principale del fiume Po. Per il Parco Nazionale della Val Grande erano presenti il Presidente Luigi Spadone e il direttore Michele Zanelli.Le Riserve coinvolte oltre al MAB Ticino Val Grande Verbano sono quelle del Monviso, Collina Po, Po Grande e Delta Po. Si tratta di un accordo che istituisce il primo coordinamento tra Riserve MAB UNESCO su un unico grande fiume di rilevanza strategica allo scopo di promuovere la collaborazione tra aree MAB e il lancio di iniziative condivise in tema di sviluppo, conservazione degli abitati e risposta alle emergenze climatico-ambientali che caratterizzano il nostro tempo.Nelle intenzioni dei promotori, di tratta di uno strumento di governance innovativo in grado di supportare lo sviluppo sostenibile dei territori rivieraschi e non solo, superando la frammentazione amministrativa.