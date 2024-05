(Vogogna, 02 Mag 24) Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Comando Vigili del Fuoco del Verbano – Cusio – Ossola, in seguito al sorvolo effettuato ieri primo maggio alle ore 9 circa ed alle piogge che hanno interessando la zona, ha dichiarato spento l'incendio divampato martedì scorso a Busarasca, in alta Val Pogallo. L'area interessata dal rogo è una prateria con vegetazione arbustiva di circa dieci ettari

Luigi Spadone, presidente del Parco Nazionale della Val Grande, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per risolvere la situazione: i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestali, i volontari dell'AIB (Anti Incendio Boschivo) e la Protezione Civile.

Il Parco Nazionale della Val Grande, da sempre impegnato nella sensibilizzazione dei fruitori dell'area, coglie l'occasione per ricordare che la legge vieta esplicitamente l'accensione di fuochi all'aperto sul territorio dell'area protetta, anche in assenza di divieti specifici legati alla siccità. L'incendio di Busarasca dimostra come i rischi di roghi siano concreti anche in situazioni di forti precipitazioni e umidità. I periodi siccitosi connessi coi cambiamenti climatici in atto tuttavia sono sempre più frequenti aumentando in modo esponenziale i rischi di incendio e rendendo necessario mettere in atto ogni possibile precauzione per evitare l'innesco di roghi. Si invitano i fruitori della montagna a mantenere un comportamento rispettoso delle regole e delle buone pratiche per scongiurare pericoli inutili.