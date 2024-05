(Vogogna, 06 Mag 24) Il Parco Nazionale della Val Grande piange la scomparsa del professor Pierantonio Ragozza, storico di grande cultura che ha saputo descrivere i valori fondanti del nostro Paese i cui primi germogli sono nati anche tra le montagne del Verbano Cusio Ossola durante la lotta di liberazione.

Valori che il professor Ragozza ha sempre studiato e sentiti come propri, divulgandoli con profondo rispetto nelle tante occasioni in cui è stato chiamato a farlo.

Non possiamo dimenticare, fra i tanti contributi, quello dello scorso novembre in occasione dei festeggiamenti per il trentennale del Parco "Andate nelle montagne dove caddero i partigiani, li è nata la costituzione" in cui ancora una volta ha saputo approfondire il rapporto tra la storia locale e il diritto, le sue grandi passioni.

Il Suo insegnamento ci sarà da guida. Da oggi quando penseremo alla storia dei territori della Val Grande penseremo anche a Lui.

Gli amministratori e i dipendenti del parco