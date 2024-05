Dai picchi del Parco alle guglie del Duomo

(Vogogna, 06 Mag 24) A seguito delle numerose richieste che da mesi giungono all'Ente Parco abbiamo il piacere di annunciare che anche quest'anno sono state organizzate tre escursioni alla Cava Madre del Duomo di Milano a Candoglia di Mergozzo.

La prima data è fissata per giovedì 27 giugno nella quale sarà possibile salire sino alla vecchia cava e al villaggio minerario per scoprire gli aspetti più curiosi dell'estrazione del marmo nel passato. Sarà un'esperienza eccezionale per vedere coi propri occhi una realtà unica e che pochi sinora hanno potuto osservare. Dato il dislivello (la vecchia cava è posta più in alto di quella attualmente in uso) questa escursione è adatta esclusivamente a persone ben allenate. Stesso programma per la data di giovedì 12 settembre.

Invece la data di giovedì 25 luglio si svolgerà secondo le consuete modalità riportate nelle relative schede, consultabili nella sezione eventi del Parco e terminerà con la visita al MuMag, il museo del marmo e del granito.

Posti limitati, iscrizioni esclusivamente online: