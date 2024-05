(Vogogna, 07 Mag 24) Sul portale appalti del Comune di Verbania è in pubblicazione la gara tramite procedura negoziata previa indagine di mercato per l'affidamento del servizio di gestione dell'Ostello del Parco a Cicogna, frazione di Cossogno. La scadenza per la presentazione delle domande è il 20 maggio p.v. entro le ore 14:00.

La procedura è consultabile qui.