(Vogogna, 08 Mag 24) Sul portale appalti del Comune di Verbania è in pubblicazione la gara tramite procedura negoziata previa indagine di mercato per l'affidamento del servizio di gestione del Rifugio di Alpe Parpinasca in Comune di Trontano. La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 maggio p.v.

La procedura è consultabile qui.