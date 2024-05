In occasione della Giornata Europea dei Parchi, Sabato 25 Maggio

(Vogogna, 16 Mag 24) Sabato 25 Maggio 2024 dalle 09:30 alle 16:30

Un BioBlitz è un evento di Citizen science, nel quale i cittadini affiancano biologi, naturalisti e ricercatori nel loro lavoro di studio e monitoraggio della biodiversità in ambiente naturale. Le persone vengono così condotte nella scoperta e nell'osservazione diretta dello spettacolo che la natura ha creato in millenni di evoluzione!

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON PRENOTAZIONE, POSTI LIMITATI

Prenotazione a questo link

Programma della Giornata

Ritrovo: parcheggio del Teatro comunale di Vogogna (VB) alle ore 9:30

Presentazione delle attività e registrazioni, compilazione del questionario di "Green it up!"

Trasferimento a piedi alla località Calami, in prossimità del fiume Toce

Mattino

Ore 9:30 - 13:00

Escursioni naturalistiche condotte da esperti, adatte a tutti, esplorando gli ambienti e la biodiversità di corsi d'acqua, greti, prati, campi e boschi lungo il fiume Toce. Iniziando proprio dalle sponde del fiume, i partecipanti potranno accompagnare in brevi passeggiate, perlopiù pianeggianti, i ricercatori della Società di Scienze Naturali, le guide ufficiali del Parco Nazionale della Val Grande e non solo alla ricerca di: uccelli, mammiferi, farfalle, libellule, altri insetti, rettili e anfibi, pesci e macroinvertebrati acquatici e flora.

Pomeriggio

Ore 14:30 - 16:30

Ritrovo: ore 14:00 alla Stazione dei treni di Pieve Vergonte

Presentazione delle attività e registrazioni, compilazione del questionario di "Green it up!"

Escursione naturalistica con esperti della Società di Scienze Naturali del VCO e con le Guide del Parco Nazionale della Val Grande, alla confluenza del torrente Anza con il fiume Toce, dove le acque dei ghiacciai del Monte Rosa arrivano al fondovalle, creando un ambiente di particolare interesse per la conservazione della biodiversità della val d'Ossola. Lungo il percorso verranno raccolti dati di interesse naturalistico, caricandoli sul portale iNaturalist, riferimento della Regione Piemonte per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario. Inoltre, si effettuerà una pulizia del sito dai piccoli rifiuti, specialmente di plastica.

Cosa portare: abbigliamento comodo da escursione, scarpe adatte a camminare su sentiero (scarponi o scarpe da trekking). Acqua da bere, almeno un litro. Macchina fotografica, binocolo, cappello da sole.

IN CASO DI BRUTTO TEMPO L'EVENTO È ANNULLATO.

Descrizione del progetto

In occasione della Settimana Europea dei Parchi, il Parco Nazionale della Val Grande incontra il progetto "Green it up!" e la Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola, con cui organizza un BioBlitz in val d'Ossola, lungo il corso del fiume Toce, nelle zone di recente ampliamento del Parco Nazionale.

"Green it up! - Giovani e comunità educanti protagonisti della transizione ecologica" è un progetto di educazione alla cittadinanza globale che coinvolge studenti, docenti e cittadini nella cura e nella tutela della biodiversità italiana (codice progetto AID 012618/03/7).

Il progetto è realizzato grazie al finanziamento di AICS - "Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo" e alla collaborazione con una rete di partner su tutto il territorio nazionale, di cui Istituto Oikos Onlus di Milano è il capofila e il partner locale è Cooperativa Valgrande.

La Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola riunisce professionisti dell'ambiente, esperti e appassionati di biologia e si occupa della valorizzazione della natura provinciale.

L'evento permetterà inoltre la valorizzazione del Manuale Fresh Water - Pagine alla scoperta delle acque dolci del VCO, realizzato da Museo La Casa del Lago e da Slow Food Verbano e Cusio nell'ambito del bando Im.patto NOVACOOP e scaricabile gratuitamente dalla pagina del sito Im.patto. Questi materiali sono stati recentemente ampliati da Museo La Casa del Lago e Comunità Slow Food per il pesce delle Alpi e Prealpi Occidentali con la redazione di un Quaderno di Campo Fresh Water in formato stampabile che possa intrattenere bambini e ragazzi durante le loro attività di esplorazione degli ambienti acquatici del VCO.