Tanti gli avvistamenti al BioBlitz di sabato scorso

(Vogogna, 28 Mag 24) Sono state una trentina le persone che hanno partecipato all'iniziativa del parco svoltasi sabato scorso lungo le sponde del Fiume Toce tra Vogogna e Pieve Vergonte.

L'evento, tenutosi in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità e di quella Europea dei Parchi, si è svolto in due parti: alla mattina il gruppo è stato coinvolto dai ricercatori della Società di Scienze naturali del VCO e dalle Guide Ufficiali del Parco nella scoperta della biodiversità dell'habitat fluviale. Accanto all'analisi di piante, insetti e macroinvertebrati acquatici l'avvistamento più spettacolare è stato quello di gruccioni, coloratissimi uccelli migratori molto rari da osservare in Provincia.

La seconda parte è iniziata nel primo pomeriggio sulla sponda pievese del Toce dove i partecipanti hanno potuto fare un'altra osservazione straordinaria: il sorvolo di Grifoni, avvoltoi la cui apertura alare può raggiungere i due metri e ottanta centimetri.

Al termine della perlustrazione i partecipanti, assieme ai ricercatori, hanno caricato i dati raccolti sul portale iNaturalist, riferimento della Regione Piemonte per il monitoraggio delle specie di interesse comunitario.

Durante la giornata il gruppo si è anche impegnato nella pulizia dei rifiuti rinvenuti lungo le aree di greto perlustrate contribuendo a rendere ancora più bello il nostro Fiume.