Evento nell'ambito del progetto Sphera in collaborazione col Parco Nazionale della Val Grande

(Vogogna, 13 Giu 24)

Il messaggio del castoro: la nostra evoluzione nell'antropocene è il titolo dell'attesissima lectio che si terrà sabato 22 giugno alle ore 20.00 al Tones Teatro Natura di Oira di Crevoladossola dal celebre filosofo della scienza Telmo Pievani, docente di Filosofia delle Scienze Biologiche all'Università di Padova e visiting scientist presso l'American Museum of Natural History di New York. Nell'occasione saranno affrontati i temi ecologici e ambientali in relazione al processo evolutivo e all'azione dell'essere umano. Il rinomato evoluzionista, vincitore del prestigioso premio Chatwin, con la sua presenza promette di arricchire il dibattito con prospettive uniche e di alto profilo scientifico sui temi più attuali per la transizione ecologica.

L'evento è sostenuto dal Parco Nazionale della Val Grande nell'ambito di Sphera, il nuovo progetto a cura della Fondazione Tones on the Stones che si terrà dal 21 al 23 giugno al Tones Teatro Natura. Sphera racconta futuri modi di vivere, al crocevia tra arte, cultura, scienza e natura, attraverso il racconto di ciò che oggi può definirsi bello e che non può prescindere dall'essere anche sostenibile, inclusivo ed ecologico.

Programma SPHERA:

venerdi 21 giugno

Ore 00:00 - 02:00 LA NOTTE DELLE ERBE MAGICHE con Valeria Mosca

Nella notte di San Giovanni, quando le erbe cosiddette magiche raggiungono il massimo della loro potenza, impareremo a riconoscerle e a curarci. Apprenderemo i simbolismi legati a questa notte e a questi particolari vegetali.

sabato 22 giugno

Ore 11.00 MODULAR PICNIC con Atmospherica

Un progetto che guarda alla natura con la potenza e l'armonia che solo la musica sa trasmettere. L'esperienza è arricchita da una passeggiata che arriva al borgo di Veglio con Cai Seo Domodossola e da un pic-nic firmato da Wood*ing Wild Food Lab.

Ore 19.00 - A CHE PUNTO SIAMO CON LA TRANSIZIONE? Modera Alessandro Marenzi

Il Vicedirettore di Sky TG24 dialoga con le eccellenze impegnate a creare il futuro. Quarantatré anni, da undici a Sky, appassionato di numeri, Alessandro Marenzi animerà il dibattito con ospiti del mondo scientifico, politico e industriale

Ore 21.00 - LECTIO di Telmo Pievani

Il rinomato evoluzionista e filosofo della scienza Telmo Pievani, vincitore del prestigioso premio Chatwin, si appresta a tenere una delle sue lectio magistrali. La sua presenza a Sphera promette di arricchire il dibattito con prospettive uniche e di alto profilo scientifico sui temi più attuali per la transizione ecologica.

I possessori del biglietto per il concerto di Carmen Consoli potranno accedere gratuitamente alle due talk.

IL CIBO DI SPHERA

Durante Sphera il servizio food è firmato WOOD*ING WILD FOOD LAB, un laboratorio di ricerca e sperimentazione sull'utilizzo del cibo selvatico per l'alimentazione e la nutrizione umana.

IL CAMPING DI SPHERA

Nei pressi di Tones Teatro Natura e a due passi dal fiume Toce, Sphera mette a disposizione alcuni spazi tenda immersi nel verde per godersi al meglio l'atmosfera del progetto e tutte le attività in programma.

Scopri tutto il programma: https://www.tonesteatronatura.com/programma/