(Vogogna, 02 Lug 24) Il primo appuntamento con Mirabilia Vigezzine, svoltosi domenica scorsa al Museo archeologico della pietra ollare di Malesco si è concluso con grande emozione e partecipazione di pubblico, il quale è giunto non solo dalla Valle Vigezzo ma anche da paesi e regioni limitrofi come la Lombardia e la Svizzera.

L'Ente Parco Nazionale della Val Grande ringrazia per il forte coinvolgimento dimostrato da adulti e bambini verso il patrimonio geologico e archeologico della Valle che custodisce il Museo e ricorda a chi si fosse perso questo affascinante evento culturale che è prevista una seconda data domenica 14 luglio.