(Vogogna, 01 Ago 24) Si rende noto che in seguito alla programmazione dell'evento Terre di Mezzo tour a Cicogna il 25 agosto p.v. la Provincia del VCO ha ordinato la regolamentazione del transito a senso unico in salita verso Cicogna dalle ore 08:00 alle ore 9:30 e la regolamentazione del transito a senso unico in discesa verso Rovegro dalle ore 17:00 alle ore 18.30 nella giornata di domenica 25 agosto 2024.

in allegato l'ordinanza.