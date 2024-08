Un anno assieme al Parco Nazionale della Val Grande

(Vogogna, 07 Ago 24) Il servizio civile ambientale ha come scopo quello di formare i giovani operatori volontari affinché possano collaborare alla protezione dell'ambiente e alla creazione di una sensibilità ambientale collettiva. I volontari verranno coinvolti in attività di monitoraggio e mappatura delle aree a rischio, sensibilizzando la comunità sugli sprechi e sull'economia circolare e parteciperanno alla preservazione della biosfera e della biodiversità. Ogni giovane in servizio percepisce un compenso mensile di € 507,30. È possibile presentare domanda fino alle ore 14:00 del 26 settembre 2024.

In allegato la scheda di approfondimento. CONTATTI: serviziocivile@aurive.it

POSTI DISPONIBILI:

Parco Val Grande: 2 posti Parco Ossola: 2 posti Parco Ticino e Lago Maggiore | Ufficio ambiente Cameri: 2 posti Parco Ticino e Lago Maggiore | Sede di Albano Vercellese: 2 posti Parco Ticino e Lago Maggiore | Sede di Cerrione: 4 posti Parco Ticino e Lago Maggiore | Ufficio cultura Cameri: 2 posti Parco Valle Sesia | Sede di Varallo: 1 posto Parco Valle Sesia | Sede di Borgosesia: 1 posto Parco Po Piemontese | Sede di Moncalieri: 2 posti Parco Po Piemontese | Sede di Casale Monferrato: 2 posti

Scadenza 26/09/2024