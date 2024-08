La recente operazione di sfalcio rientra nell'ambito di un più generale servizio triennale

(Vogogna, 13 Ago 24) Camminare è uno dei migliori modi per conoscere la Val Grande. Per tale motivo, l'Ente Parco, come ogni anno, è impegnato nel mantenere in buono stato la propria rete sentieristica. Dopo i primi interventi, i lavori di sfalcio sono proseguiti nel corso dell'estate lungo i principali sentieri.

Ricordiamo che molti di questi sono stati "adottati" da associazioni di volontariato che contribuiscono, con professionalità, dedizione e passione, alla loro pulizia.

Lo sfalcio su altri sentieri, specialmente quelli più interni, è invece affidato dall'Ente Parco a ditte specializzate.

A tal proposito, negli scorsi giorni si sono conclusi i lavori di sfalcio dei seguenti sentieri:

Alpe Menta – Ragozzale

Basagrana – Mottac

Stavelli – B.ta Usciolo – Valpiana

In la Piana

Questa recente operazione di sfalcio fa parte di un più generale servizio triennale di sfalcio dei sentieri del Parco nell'area dell'Ossola, il cui importo contrattuale totale è di € 100.963,35 oltre IVA (importo annuo € 33.654,45).

La ditta che si occupa dei lavori è "Il Sogno Cooperativa Sociale Onlus" con sede a Domodossola.