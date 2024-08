(Vogogna, 20 Ago 24)

Non c'è dubbio che portare con se acqua di rubinetto, tè o un'altra bevanda in una borraccia riutilizzabile sia una buona idea, un piccolo gesto per contribuire alla conservazione del nostro pianeta.

Per questo il Parco Nazionale della Val Grande ha realizzato delle nuove borracce termiche in acciaio inox a doppia parete con coperchio in bambù dalla capacità di 500 ml.

Si tratta di borracce particolarmente durature e resistenti dotate di manico pieghevole in metallo che ne facilita il trasporto e l'utilizzo.

Il nuovo gadget sarà presto disponibile in cinque diversi colori assieme alle magliette in cotone equosolidale, alle borse in cotone organico, ai taccuini e agli altri gadget del Parco su https://www.parcovalgrande.it/pubblicazioni.php e presso la sede dell'Ente a Vogogna.