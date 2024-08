(Vogogna, 22 Ago 24) Vivere la Val Grande non sarebbe possibile senza le infrastrutture che l'Ente costruisce e mantiene permettendo di immergersi nella wilderness in sicurezza ma anche in "punta di piedi".

Questa rete di infrastrutture è composta da centinaia di chilometri di sentieri con una moltitudine di ponti, parapetti, catene, segnaletica e poi bivacchi, centri visita e rifugi.

Si tratta di installazioni realizzate per la maggioranza con materiali naturali come il legno delle recinzioni e la pietra dei tetti, particolarmente vulnerabili alle intemperie che si abbattono periodicamente sull'area protetta. La neve smuove le piode dei tetti, abbatte le barriere e sposta la segnaletica, le piccole frane fanno cedere tratti di sentiero mentre freddo, sole e pioggia deteriorano il legname e la vernice dei segnavia.

Garantire la conservazione di sentieri e bivacchi rappresenta l'impegno primario dell'Ente e comporta un lavoro straordinario che impegna costantemente i tecnici del Parco.

Tra i tanti interventi avviati quest'anno si sono appena conclusi i lavori di sistemazione dei bivacchi di Scaredi e La Colma condotti dalla ditta Spini s.n.c. di Calasca Castiglione (VB) per un importo complessivo pari ad € 11.973 oltre l'IVA.

Le opere hanno riguardato il rifacimento delle staccionate prossime ai bivacchi che proteggono le loro pertinenze dall'ingresso di animali da allevamento.

A Scaredi sono stati sistemati anche gli scarichi del wc e un muretto di sostegno; particolare attenzione è stata dedicata allo stallone che offre un riparo quando il bivacco è pieno: la barriera della scala di accesso è stata interamente rifatta mentre tutto il manto di copertura è stato ripassato garantendo la piena tenuta dalla pioggia.

Il mantenimento dei bivacchi tuttavia non sarebbe possibile senza la cura dell'escursionista, ricordiamo al frequentatore di lasciare la struttura in ordine, usare la legna solo per scaldarsi (per cucinare dotarsi di fornello da campeggio) e portare i rifiuti a valle differenziandoli.