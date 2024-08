Investiti oltre 120.000 euro

(Vogogna, 29 Ago 24) La Val Grande è ricca di manufatti in pietra che testimoniano le vite dei tanti alpigiani che l'abitavano. Muretti, scalini e percorsi che oggi la natura e il passare del tempo tentano di cancellare rendendo di difficile percorribilità gli antichi sentieri.

L'Ente Parco è costantemente impegnato nella conservazione di questo patrimonio attraverso continui interventi volti a mantenere in buono stato la sentieristica esistente, anche attraverso opere di manutenzione straordinaria di muretti a secco, scalini e selciati.

In questo ambito si sta ultimando in questi giorni un massiccio intervento di manutenzione straordinaria dei principali percorsi della Val Pobbiè, proprio di fronte a Cicogna.

La Società Cooperativa Agricola Valli Unite del Canavese s.r.l. di Castellamonte (TO) ha ripristinato muretti a secco, gradini e altri manufatti lungo gli itinerari LaSoliva – Piancavallone – Curgei – Ponte della Buia, inoltre l'intero tratto è stato adeguatamente sfalciato.

L'intervento, di importo complessivo pari ad € 119.906,13 oltre l'IVA, è stato finanziato dal progetto Parchi per il Clima 2021 nell'ambito dei lavori di ripristino degli accessi pedonali ad habitat forestali a rischio di incendi o di danni causati da fattori abiotici localizzati in aree non accessibili.