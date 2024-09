(Vogogna, 05 Set 24)

E' Marco Giardino, geomorfologo Università di Torino, a rivelarne i numeri.

"Il Geoturismo è realtà. Nel solo Sesia – Val Grande, almeno 500.000 turisti l'anno. Tante persone si avvicinano al patrimonio geologico".

Il Geoturismo ha trovato nei Geoparchi Unesco, i luoghi principali per la diffusione della consapevolezza del valore del patrimonio geologico, ma soprattutto di confluire degli strumenti di conoscenza che facciano capire come la consapevolezza sui fenomeni geologici porta ad una migliore sostenibilità e anche ad azioni sull'ambiente che non siano distruttive ma nello stesso tempo gestionali ed importanti per l'ambiente stesso. Basterebbe citare i dati del Sesia – Val Grande Geopark con ben 500.000 turisti all'anno che visitano l'area del Geoparco, di cui 1/3 si ferma con pernottamento di almeno una notte.

Sono presenti, inoltre, 3 centri visita, 17 tra musei ed ecomusei, 12 itinerari tematici e 9 Comuni con bandiera arancione. A questo aggiungiamo che ci sono, sempre all'interno del Sesia – Val Grande Geopark oltre 200 attività di promozione geoturistica all'anno. Tutto ciò genera una entrata economica di circa 180 milioni di euro.

Al Sesia – Val Grande dovremmo poi aggiungere gli altri 10 Geoparchi Unesco, presenti in Italia, ma anche Parchi che non sono Geoparchi. Poi c'è tutto il mondo dell'escursionismo naturalistico. Dunque, oggi, il Geoturismo è grande realtà e riesce ad avvicinare milioni di persone in Italia e nel Mondo, alla valorizzazione del patrimonio geologico". Lo ha affermato Marco Giardino, geomorfologo dell'Università di Torino, Vice Presidente del Comitato Glacilogico, intervenendo al Congresso Nazionale Congiunto della Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, in corso a Bari. E di come narrare il patrimonio geologico ma soprattutto dell'importanza di raccontarlo, hanno detto importanti comunicatori, italiani e stranieri, proprio in apertura del Congresso Nazionale Congiunto della Società Geologica Italiana e Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, in corso a Bari.